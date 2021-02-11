Финансовый рынок: Убыток Uber снизился за счет службы доставки

Убыток в четвертом квартале оказался ниже прогнозов аналитиков, но выручка не оправдала ожиданий.

В четвертом квартале Uber заявила о чистом убытке в размере 968 млн долларов, или 0,54 доллара на акцию, по сравнению с прошлогодним убытком в размере 1,10 млрд долларов или 0,64 доллара на акцию. Аналитики ожидали убыток в размере 0,55 доллара на акцию.

Выручка за квартал снизилась на 16% до $3,17 млрд с $3,75 млрд в прошлом году. Аналитики оценили выручку в $3,58 млрд.

Выручка от мобильной связи снизилась на 52% в годовом выражении до 1,47 млрд долларов по сравнению с прошлым годом, но выручка от доставки выросла на 224% в годовом исчислении до 1,36 млрд долларов по сравнению с прошлым годом.

Валовые заказы упали на 5% до 17,2 млрд долларов по сравнению с прошлым годом, при этом валовые заказы на доставку выросли на 128% в годовом выражении, а общие заказы на мобильность снизились на 47% в год.

"Хотя 2020 год определенно проверил нашу устойчивость, он также резко ускорил наши возможности в области местной торговли, при этом наш бизнес по доставке более чем удвоился за год и составил в декабре почти 44 миллиарда долларов в годовом выражении", — сказал Дара Хосровшахи, генеральный директор.

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