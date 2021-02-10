Финансовый рынок: Украина может получить второй транш от ЕС

Об этом было сказано на конференции с представителем Еврокомиссии В. Домбровкисом и премьер-министром Украины Д. Шмыгалем.Для получения транша стране необходимо будет выполнить восемь структурных мероприятий, взятых в качестве обязательств. Также нужно достичь положительной динамики в рамках программы сотрудничества с МВФ по программе Stand-by.

Для Украины очень важно обеспечить судебную реформу, создать антикоррупционную инфраструктуру и улучшить бизнес-климат. По мнению ЕС, нельзя откладывать введение правовых механизмов, позволяющих эффективно бороться с коррупцией.

Первый транш в размере 600 млн евро Украина получила в начале декабря прошлого года. В целом, сумма макрофинансовой помощи Украине должна составить 1,2 млрд евро. Для их получения страна должна четко выполнять взятые на себя обязательства по трансформации сфер экономики.

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