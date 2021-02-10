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Фондовый рынок: Фондовый биржи подали в суд на SEC
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Фондовый рынок: Фондовый биржи подали в суд на SEC

Биржи также выступили против данных планов и заявили, что регулятор такими действиями значительно превышает собственные полномочия
​Фондовая биржа Нью-Йорка (NYSE) и электронная биржа для высокотехнологических  NASDAQ подали в аппеляционный суд округа Колумбия иск против SEC.

Руководство бирж недовольно тем, что в декабре SEC ввела новые правила раскрытия информации о торгах.Регуляторы полагают, что биржи публиковали в реальном времени технические данные о заявках на покупку или продажу различных ценных бумаг. Есть мнение, что публикация такого рода данных позволяет понимать краткосрочную рыночную конъюнктуру и повысит уровень конкуренции среди инвесторов.

Биржи также выступили против данных планов и заявили, что регулятор такими действиями значительно превышает собственные полномочия и может нарушить нормальную работу всех фондовых рынков.

Биржи также опасаются потерять часть дохода, поскольку эти сведения передаются брокерским компаниям, которые могут следить за тенденциями рынка в реальном времени.

В заявлении также говорится, что SEC cвоими действиями не способствует защите закона как регулятор и действия SEC усложняют работу на рынке и делают ее более затратной.

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среда 10.02.2021 | 21:43
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