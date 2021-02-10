Финансовый рыно: Европейские банки пережили худший период за последние десять лет

В настоящее время худшее время для банков уже позади и показатели начали немного улучшаться. Также есть вероятность возобновления выплаты денег акционерам. В свою очередь, американские банки чувствовали себя гораздо лучше. К примеру, Morgan Stanley и JPMоrgan получили наивысшую прибыль за всю свою историю.

Прошлым летом ЕЦБ рекомендовал европейским банка приготовиться к тяжелым временам и не выплачивать дивиденды как минимум до января 2021 года.

В России банковский сектор оказался более стабилен и безопасен в условиях пандемии, чем европейский и американский. В минувшем году прибыль российских финансовых организаций составил 1,6 трлн рублей. Данный показатель на 6% меньше, чем в более успешном для банков 2019 году.

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