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Финансовый рынок: Morgan Stanley призывает инвестировать в российские активы
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Финансовый рынок: Morgan Stanley призывает инвестировать в российские активы

Также аналитики полагают, что новые санкции, которые могут ввести США, вряд ли окажут серьезное влияние на экономику
​Банк Morgan Stanley призвал вкладываться в российские активы. По данным аналитиков, рубль будет расти как минимум на 6%. Поводом для такого оптимизма стало снижение геополитических рисков.

Также аналитики полагают, что новые санкции, которые могут ввести США, вряд ли окажут серьезное влияние на экономику. Помимо этого, рост цен на нефть положительно отразится на динамике российской валюты. Так, 9 февраля цена на нефть выросла выше отметки в 61 доллар за баррель и достигла показателя января прошлого года.

В конце января о привлекательности российского рынка говорили эксперты банка UBS. Аналитики отметили, что сейчас Россиия может похвастаться наивысшей доходностью дивидендов в мире. В ближайшие месяцы рубль может укрепиться вслед за ростом стоимости нефти. Есть мнение, что такому повороту событий способствует начавшаяся вакцинация, упавший в цене доллар и снижение неопределенности во внешней политике США.

Российский ЦБ сообщает, что объем иностранных инвестиций несколько сократился.

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среда 10.02.2021 | 21:15
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