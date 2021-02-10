Финансовый рынок: Газпром разместил свои шестилетние облигации

Также, по его словам, был достигнут исторически минимальный спред касательно суверенных облигаций России – около 50 пунктов. Было отмечено, что новый выпуск облигаций состоялся на гораздо лучших условиях по сравнению с прошлым годом. Тогда объем облигаций составил 1 млрд евро, но ставка купона составила 2,95%.

В выпуске приняли участие 210 инвесторов из Германии, Швейцарии, Франции, а также других стран Европы. Уровень спроса от международных инвесторов составил примерно 78% от общей книги заявок.

Газпром регулярно выпускает облигации. Общий объем его размещений на международном рынке в текущем году составил 3,2 млрд долларов. Это учитывая выпуск облигаций, размещенный 20 января при ставке в 2,95% на 8 лет. Таким образом, Газпром продолжил расширять свое присутствие на международных рынках долгового капитала.

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