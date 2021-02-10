Финансовый рынок: Компания Coca-Cola отчиталась о прибыли в Q4

Снижение выручки было вызвано снижением цены и ассортимента на 3% при сохранении уровня продаж. Компания Coca-Cola продолжила отмечать улучшение тенденций по сравнению с предыдущими кварталами и опубликовала свой прогноз на 2021 год.

Сопоставимая прибыль на акцию в четвертом квартале составила 0,47 доллара по сравнению с 0,44 доллара годом ранее. Аналитики ожидали, что компания сообщит о прибыли на акцию в размере 0,42 доллара за квартал.

Чистая выручка в четвертом квартале снизилась на 5% до $8,61 млрд. Аналитики ожидали, что выручка за квартал составит $8,63 млрд.

Coca-Cola отметила, что Налоговый суд США вынес заключение в судебном разбирательстве 2015 года компании с Налоговой службой, касающемся корректировок налога на трансфертное ценообразование. В связи с этим компания зафиксировала налоговый резерв в размере 438 млн долларов за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.

Coca-Cola заявила, что, хотя компания не согласна с позицией IRS и намерена отстаивать свою позицию, вполне возможно, что некоторая часть или вся корректировка, внесенная Налоговым судом США, в конечном итоге будет поддержана. Компания подсчитала потенциальные обязательства в размере около 12 млрд долларов, которые могут возникнуть в результате применения предложенной IRS методологии трансфертного ценообразования к соответствующим иностранным лицензиатам, включая налоги и проценты, начисленные до 31 декабря 2020 года.

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