Финансовый рынок: Twitter обнародовал финансовый отчет за IV квартал

Прибыль Twitter в четвертом квартале выросла до $222 млн, или 0,27 доллара, с $119 млн, или 0,15 доллара на акцию в прошлом году.

Скорректированная прибыль за квартал составила 0,38 доллара на акцию по сравнению с 0,25 доллара на акцию в прошлом году. В прогнозировали прибыль в 0,31 доллара на акцию.

Выручка в четвертом квартале выросла на 28% до $1,29 млрд с $1,01 млрд в прошлом году. Аналитики ожидали выручку за квартал в размере $1,19 млрд.

В четвертом квартале количество активных пользователей Twitter составило 192 млн по сравнению со 152 млн за аналогичный период прошлого года и 187 млн в предыдущем квартале.

Генеральный директор Джек Дорси заявил: "Мы сообщили о росте активных пользователей на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четвертом квартале 2020 года, достигнув количества в 192 миллиона. Изменения в наших продуктах на сегодняшний день способствуют более широкому общению для тех, кто пользуется нашими услугами , включая рекламодателей и партнеров, и мы воодушевлены нашими планами продолжить внедрение инноваций в 2021 году".

Компания Twitter прогнозирует, что выручка в первом квартале составит от $940 млн до $1,04 млрд. Аналитики в настоящее время ожидают выручку в $965,14 млн.

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