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Финансовый рынок: Украина может получить кредит на вакцинацию
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Финансовый рынок: Украина может получить кредит на вакцинацию

Данная финансовая помощь может поступить в рамках проекта по вакцинации в Украине при сотрудничестве Минфина, Минздрава и Всемирного банка
​Украина может получить кредит объемом 30 млн долларов от Всемирного банка в случае вакцинации 10 млн человек из группы риска. В целом, общая помощь составит 90 млн долларов.

Данная финансовая помощь может поступить в рамках проекта по вакцинации в Украине при сотрудничестве Минфина, Минздрава и Всемирного банка.

Минфин Украины поддерживает инициативы Всемирного банка касательно реализации данного проекта. В то же время, следует понимать, что кредитные средства и их использование должно быть обоснованным и рациональным. Украине необходимо выполнить все обязательства, с целью улучшения инвестиционного микроклимата в стране.

Также обсуждался вопрос поддержки сферы здравоохранения в части проведения вакцинации от коронавируса. При этом предусмотрено пополнение общего фонда Государственного бюджета. Показателем выполнения будет процент лиц из группы риска, которые получили вакцинацию от коронавируса соответствующим количеством доз. Таким образом, лишь в случае выполнения всех условий Украина может рассчитывать на получение средств.

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вторник 09.02.2021 | 21:08
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