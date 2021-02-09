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Финансовый рынок: В ЕС опасаются повторного всплеска пандемии
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Финансовый рынок: В ЕС опасаются повторного всплеска пандемии

Деловая активность в ЕС пошла на спад в конце января на фоне введения блокировок и ограничений
​В Европе боятся возрождения пандемии коронавируса, которая несет большой риск для европейских государств. 

Об этом сообщила глава ЕЦБ К. Лагард пообещала оказывать экономическую помощь региону и призывает правительства государств поступать так же.

Ранее Лагард сообщила о том, что экономическая активность в регионе постепенно возвращается к доковидному уровню, но экономической активности не стоит ожидать не раньше середины 2022 года. Неопределенность по-прежнему сохраняется. В текущем году рост ВВП будет 4% или даже ниже.

Деловая активность в ЕС пошла на спад в конце января на фоне введения блокировок и ограничений. Помимо этого, ситуация осложняется и опасениями касательно вакцинации, которая проходит недостаточно быстро.

С начала коронавирусного кризиса, ЕЦБ запустил масштабную программу количественного смягчения ставок и предоставления банковской системе дополнительного объема ликвидности. Ее общий объем достигнет отметки в 1, 85 трлн евро. Также был создан фонд, объемом в 750 млрд евро.

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вторник 09.02.2021 | 19:18
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