Финансовый рынок: МВФ призвал власти РФ снизить ключевую ставку

Снижение ключевой процентной ставки до рекордного значения может существенно обвалить курс рубля. Данный факт признается в МВФ. В то же время, говорится о том, что ЦБ РФ не следует фокусировать свое внимание на резком скачке цен. Статистические данные, согласно которым инфляция выросла в начале года на 5%, МВФ называет временным явлением.

К концу года индекс потребительских цен вернется в норму и будет соответствовать целевому ориентиру ЦБ РФ. Ожидается, что к концу 2021 года уровень инфляции упадет до показателя 3,5%.

12 февраля состоится заседание ЦБ РФ. Сейчас ставка уже находится на рекордно низком уровне в 4,25% годовых, но рост инфляции в конце прошлого года немного остановил тренд на снижение.

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