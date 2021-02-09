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Финансовый рынок: МВФ призвал власти РФ снизить ключевую ставку
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Финансовый рынок: МВФ призвал власти РФ снизить ключевую ставку

К концу года индекс потребительских цен вернется в норму
​МВф призвал российские власти снизить ключевую ставку до нового исторического рекорда – на 0,5 п.п. В настоящее время данный показатель составляет 4,25 % годовых. Такое предложение содержится в докладе МВФ.

Снижение ключевой процентной ставки до рекордного значения может существенно обвалить курс рубля. Данный факт признается в МВФ. В то же время, говорится о том, что ЦБ РФ не следует фокусировать свое внимание на резком скачке цен. Статистические данные, согласно которым инфляция выросла в начале года на 5%, МВФ называет временным явлением.

К концу года индекс потребительских цен вернется в норму и будет соответствовать целевому ориентиру ЦБ РФ. Ожидается, что к концу 2021 года уровень инфляции упадет до показателя 3,5%.

12 февраля состоится заседание ЦБ РФ. Сейчас ставка уже находится на рекордно низком уровне в 4,25% годовых, но рост инфляции в конце прошлого года немного остановил тренд на снижение.

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вторник 09.02.2021 | 18:58
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