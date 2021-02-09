Финансовый рынок: Компания TUI AG отчиталась о прибыли в Q1

Фриц Джуссен, генеральный директор TUI Group, заявил: "Благодаря строгой ценовой дисциплине и реорганизации фирмы нам удалось сократить убытки в прошлом квартале. Как и ожидалось, в этом году клиенты будут бронировать свои летние каникулы намного позже, чем в прошлом году. Однако спрос остается высоким, люди хотят путешествовать о чем свидетельствует большое количество бронирований на лето".

Летом 2021 года TUI зарегистрировала 2,8 миллиона бронирований, что составляет около 56% бронирований от одного и того же времени 2019 года, при этом средние цены на 20% выше, чем в прошлом году. Вместимость для летней программы 2021 года останется около 80% от летней программы 2019 года.

По данным компании, неопределенность продолжающейся пандемии и постоянно меняющиеся требования к карантину и поездкам, как и предполагалось, влияют на сроки бронирования.

В первом квартале убыток TUI AG, приходящийся на долю акционеров, составил 802,9 млн евро, что больше, чем убыток предыдущего года в размере 128,6 млн евро.

Прибыль до уплаты процентов и налогов была отрицательной и составила 720,9 млн евро по сравнению с отрицательным показателем в 77,9 млн евро в предыдущем году. Скорректированный убыток по EBIT увеличился до 698,6 млн евро с убытка в размере 146,7 млн евро в предыдущем году.

Выручка за квартал составила 468,1 миллиона евро, что на 87,8% ниже 3,85 млрд евро в предыдущем году. Доходы упали на 87,6% при неизменном курсе валют.

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