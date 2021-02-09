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Ценные бумаги
Фондовый рынок: Обзор акций на премаркете Уолл-стрит 9 февраля
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Фондовый рынок: Обзор акций на премаркете Уолл-стрит 9 февраля

Ценные бумаги Twitter поднялись на 0,77% в преддверии выхода отчета о прибылях и убытках
Во вторник на премаркете Нью-Йоркской биржи ценные бумаги Canopy Growth выросли на 0,75% после того, как канадский производитель каннабиса сообщил о доходе за третий квартал финансового года, который превзошел ожидания аналитиков, но оказался более высоким, чем ожидалось.

"Мы достигли еще одного квартала рекордной чистой выручки с ростом всех наших предприятий, чему способствовало улучшение коммерческой деятельности и цепочки поставок", — заявил генеральный директор Дэвид Кляйн, добавив, что компания продолжает ускорять свою стратегию роста в США.

Акции Coty упали на 4,4% после того, как продавец парфюмерии Burberry и Gucci, а также косметики Cover Girl опубликовал более слабые, чем ожидалось, данные по продажам во втором квартале финансового года.

Акции Glu Mobile подорожали на 33,7% после того, как Electronic Arts заявила, что покупает игровую компанию по $12,50 за акцию, или $2,4 млрд, в рамках сделки по развитию своего бизнеса мобильных игр. Акции MicroStrategy выросли на 7,6% после того, как покупка Tesla биткоинов на 1,5 миллиарда долларов вывела криптовалюту на рекордный уровень.

Ценные бумаги Twitter поднялись на 0,77% в преддверии выхода отчета о прибылях и убытках, запланированного на вечер вторника. 

Инвесторы будут внимательно следить за стратегией монетизации сайта микроблогов и ростом числа пользователей. 

Ожидается, что Twitter сообщит о чистой прибыли в размере 235,9 млн долларов, или 29 центов на акцию.

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вторник 09.02.2021 | 16:12
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