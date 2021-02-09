Фондовый рынок: Обзор акций на премаркете Уолл-стрит 9 февраля

"Мы достигли еще одного квартала рекордной чистой выручки с ростом всех наших предприятий, чему способствовало улучшение коммерческой деятельности и цепочки поставок", — заявил генеральный директор Дэвид Кляйн, добавив, что компания продолжает ускорять свою стратегию роста в США.

Акции Coty упали на 4,4% после того, как продавец парфюмерии Burberry и Gucci, а также косметики Cover Girl опубликовал более слабые, чем ожидалось, данные по продажам во втором квартале финансового года.

Акции Glu Mobile подорожали на 33,7% после того, как Electronic Arts заявила, что покупает игровую компанию по $12,50 за акцию, или $2,4 млрд, в рамках сделки по развитию своего бизнеса мобильных игр. Акции MicroStrategy выросли на 7,6% после того, как покупка Tesla биткоинов на 1,5 миллиарда долларов вывела криптовалюту на рекордный уровень.

Ценные бумаги Twitter поднялись на 0,77% в преддверии выхода отчета о прибылях и убытках, запланированного на вечер вторника.

Инвесторы будут внимательно следить за стратегией монетизации сайта микроблогов и ростом числа пользователей.

Ожидается, что Twitter сообщит о чистой прибыли в размере 235,9 млн долларов, или 29 центов на акцию.

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