Финансовый рынок: Компания OSRAM Licht AG отчиталась о прибыли в I квартале

Чистая прибыль за I квартал составила 7 млн евро по сравнению с убытком в 2 млн евро в предыдущем году.

Выручка за I квартал снизилась до 840 млн евро с 873 млн евро в прошлом году.

В рамках текущей оценки портфеля компания заявила, что решила начать процесс поиска нового владельца для производства компонентов освещения DI. Тем временем OSRAM и AMS работают вместе над завершением объединения бизнеса в ожидании судебных процедур относительно регистрации DPLTA.

В своих прогнозах, компания ожидает, что сопоставимый рост выручки в 2021 финансовом году будет в диапазоне 10–14%, а скорректированная маржа EBITDA — 12-15%. Ранее компания ожидала, что сопоставимый рост выручки в 2021 финансовом году будет в диапазоне от 6% до 10%, а скорректированная маржа EBITDA - от 9% до 11%.

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