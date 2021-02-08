Финансовый регулятор: Китайский регулятор опубликовал антимонопольные правила

В новом документе разъясняются некоторые правила, которые в дальнейшем будут пресекаться со стороны регулятора. Ожидается, что такие правила окажут давление на крупные интернет-платформы Китая, включая Taobao и Tmall, а также сервисы Alipay и WeChat Pay. Компаниям будут запрещаться различные типы поведения, включая принуждение продавцов к выбору лишь одной платформы для сотрудничества.

Также нельзя будет устанавливать фиксированные цены, а также ограничивать распространение технологий, использовать алгоритмы для манипулирования рынком.

За последние несколько месяцев, китайские власти значительно ужесточили правила урегулирования деятельности своих технологических компаний, таких как Alibaba. Регулятор ранее предупреждал компанию о том, что необходимо отказаться от целого ряда практик, обозначенных выше. Сюда входит принуждение продавцов к подписанию договоров о сотрудничестве.

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