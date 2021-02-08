Финансовый рынок: Бюджетные расходы РФ выросли

Подобная ситуация довольно много лет считается одной из ключевых проблем государственных расходов. Ее неоднократно называли поводом для критики правительства Д. Медведева. В то же время, после прихода к власти М. Мишустина ситуация довольно резко изменилась в худшую сторону.

В четвертом квартале 2020 года объем закупок составил 3,8 трлн рублей, что на 24% выше, чем в 2019 году. В то же время, на декабрь приходится 1,75 трлн, что является ростом на 73%. Данная ситуация притормаживает приток денег в экономику и разгоняет уровень инфляции к концу года. Также это создает опасность осуществления непродуманных трат.

Ранее власти РФ внесли в Госдуму законопроект, который кардинально меняет процесс госзакупок. Если он будет принят, то компания может отказаться от раскрытия своих данных. Это позволит ей защититься как от вероятных санкций, так и от контроля со стороны общества.

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