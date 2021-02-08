МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Бюджет
Финансовый рынок: Бюджетные расходы РФ выросли
logo

Финансовый рынок: Бюджетные расходы РФ выросли

В четвертом квартале 2020 года объем закупок составил 3,8 трлн рублей, что на 24% выше, чем в 2019 году
​По итогам 2020 года концентрация бюджетных расходов РФ в четвертом квартале и в декабре выросла. 

Подобная ситуация довольно много лет считается одной из ключевых проблем государственных расходов. Ее неоднократно называли поводом для критики правительства Д. Медведева. В то же время, после прихода к власти М. Мишустина ситуация довольно резко изменилась в худшую сторону.

В четвертом квартале 2020 года объем закупок составил 3,8 трлн рублей, что на 24% выше, чем в 2019 году. В то же время, на декабрь приходится 1,75 трлн, что является ростом на 73%. Данная ситуация притормаживает приток денег в экономику и разгоняет уровень инфляции к концу года. Также это создает опасность осуществления непродуманных трат.

Ранее власти РФ внесли в Госдуму законопроект, который кардинально меняет процесс госзакупок. Если он будет принят, то компания может отказаться от раскрытия своих данных. Это позволит ей защититься как от вероятных санкций, так и от контроля со стороны общества.

Читайте также: Финансовый рынок: Российский малый бизнес понес значительные убытки в прошлом году

понедельник 08.02.2021 | 16:31
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok