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Финансовый рынок: Глава НБУ поделился информацией о введении е-гривны
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Финансовый рынок: Глава НБУ поделился информацией о введении е-гривны

В 2016 году НБУ одним из первых в мире начал изучать возможность выпуска CBDC
​НБУ по-прежнему изучает возможность выпустить собственную цифровую валюту – е-гривну. Для этого исследуются ее возможные сферы применения и потенциальный спрос на нее. Такой информацией поделился глава НБУ К. Шевченко. 

Он отметил, что в 2016 году НБУ одним из первых в мире начал изучать возможность выпуска CBDC – электронной формы национальной валюты. Главным ее эмитентом является центральный банк страны.

В 2018 году был начат пилотный проект по выпуску е-гривны. В ходе этого были получены определенные результаты и сделаны выводы. В настоящее время вопрос остается открытым и с целью обмена знаниями и опытом относительно потенциальной возможности введения CBDC была проведена международная конференция, в которой приняли участие представители из 15 стран мира.

В конце минувшего год был инициирован опрос всех участников финансового рынка с целью получения экспертного мнения касательно дальнейших перспектив внедрения е-гривны в финансовой системе Украины

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воскресенье 07.02.2021 | 17:28
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