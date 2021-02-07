Финансовый рынок: Аналитики: В 2021 году многие валюты будут ослаблены

К риску ослабления подвержены японская иена и швейцарский франк, которые традиционно являются валютами-убежищами. В то же время подчеркивается, что экономика еврозоны гораздо сильнее пострадала от пандемии коронавируса, чем американская и поэтому евро также является одним из кандидатов на ослабление.

Отмечается, что если экономика будет показывать тенденцию к восстановлению, то средства из иены и франка будут переходить в более рисковые активы. Также сложности могут возникнуть и у британского фунта стерлингов, который может просесть на какой-то срок.

В то же время китайский юань и российский рубль имеют шансы на укрепление в том случае, если санкционные риски не подтвердятся, а нефть будет и дальше расти в цене. В случае падения курса доллара курс рубля также может резко упасть вместе с курсами валют других развивающихся стран.

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