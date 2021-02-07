Финансовый рынок: Глава Tesla приумножил свои доходы

В то же время, основатели Google С. Брин и Л. Пейдж смогли заработать 10,4 млрд долларов, а также еще 10 млрд долларов после того, как акции Alphabet подорожали более чем на 14% на текущей неделе.

Состояние главы Amazon Д. Безоса, который является богатейшим человеком планеты, выросло на 7,7 млрд долларов. Стоимость акции Amazon выросла на 4,4%.

Ранее Илон Маск внезапно признал правоту одного из наиболее строгих критиков электрокаров и его компании, технического консультанта С. Манро. В начале 2018 года он провел испытания Model 3 и поразился низкому качеству данного автомобиля. По словам Маска, у первых моделей Tesla действительно были проблемы с комфортом, однако теперь все недостатки устранены и производство автомобилей работает на полную мощность.

Читайте также: Финансовый рынок: Германия опубликовала экономическую статистику