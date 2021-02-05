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Стоимость биткоина: Биткоин не может стать платежным средством из-за своей волатильности
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Стоимость биткоина: Биткоин не может стать платежным средством из-за своей волатильности

Глава Tesla Илон Маск придерживается противоположной точки зрения на данный вопрос
​Высокий уровень волатильности  биткоина не позволяет ему стать платежным средством  и делает непригодным для сбережения средств, полагают в инвестиционном банке Goldman Sachs. 

Представители банка полагают, что валюта с уровнем волатильности около 80% вряд ли может рассматриваться как стабильное платежное средство. Несмотря на широкое обсуждение в СМИ и существенные инвестиции, для хранения своих сбережений данная криптовалюта вряд ли пригодится. 

В то же время, глава Tesla Илон Маск придерживается противоположной точки зрения на данный вопрос. Он считает, что дання крипто валюта скоро будет признана в мире традиционных финансов. В то же время Маск отметил, что у него нет четкого мнения касательно других крипто валют.

Аналитики прогнозируют биткоину рост до от метки в 50 тысяч долларов. В ближайшее десятилетие золото может потерять популярность, в то время как криптовалюты могут получить еще большую популярность. За минувший год крипто валюта выросла в цене в четыре раза и в начале 2021 года смогла преодолеть от метку в 42 тысячи долларов.

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пятница 05.02.2021 | 15:59
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