Финансовый рынок: Uphold выпустит карту со многими активами

Этот шаг произошел почти через год после того, как Uphold запустил аналогичную карту для клиентов в США в партнерстве с Mastercard, Inc. в марте 2020 года. Uphold привлек более 2 миллионов клиентов и увеличил резервные активы до более чем 1 млрд долларов.

Карта доступна в виде физической и виртуальной дебетовой карты. Владелец учетной записи Uphold может легко переключаться между 100 активами в приложении Uphold Card и произвести расчет с помощью своей виртуальной карты.

Карта позволяет любому использовать при расчетах национальную валюту — доллары США или фунты стерлингов, и криптовалюту — биткоин или XRP, а также золото и другие драгоценные металлы почти у 50 миллионов продавцов. Пользователи могут снимать свои активы наличными в любом сетевом банкомате Mastercard по всему миру с нулевой комиссией за иностранные транзакции.

Компания Optimus, базирующаяся в Великобритании, выступает в качестве основного эмитента карт, включая мультивалютные активы, и посредника по платежам, а также является производителем электронных денег (EMI), деятельность которого регулируется Управлением финансового надзора. Карты Uphold, выпущенные с помощью Optimus, будут представлять собой комбинацию уникального мультиактивного кошелька Uphold и карточной платформы Optimus.

Optimus в настоящее время обслуживает клиентов в секторах финансовых технологий и кредитных союзов, предлагая платформу, которая поддерживает Apple Pay, Google Pay, Open Banking, а также бесконтактные и виртуальные карты, IBAN, британский код сортировки и счета, снятие наличных без карты.

Читайте также: Эксперты назвали лучшую валюту для инвестирования