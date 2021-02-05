Финансовый рынок: Компания Ford отчиталась о прибыли в Q4

Ford заявил об убытках в четвертом квартале в размере 2,8 млрд долларов, или 0,70 доллара на акцию, что больше прошлогоднего убытка в размере 1,7 млрд долларов или 0,42 доллара на акцию.

Без учета особых статей скорректированная прибыль за квартал составила 0,34 доллара на акцию по сравнению с 0,12 доллара на акцию. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, прогнозировали убытки в размере 0,07 доллара на акцию за квартал. Оценки аналитиков обычно не включают особые статьи.

Выручка за квартал упала на 9% до 36,0 млрд долларов с 39,7 млрд долларов за аналогичный период прошлого года. Аналитики ожидали, что выручка за квартал составит 33,89 млрд долларов.

Автогигант объявил о планах увеличить инвестиции в производство электромобилей и авто с автономным вождением до 29 млрд долларов к 2025 году.

"Преобразование Ford происходит, как и наше лидерство в революции электромобилей и развитии автономного вождения", - сказал президент и главный исполнительный директор Ford Джим Фарли. "Сейчас мы выделяем 29 млрд долларов и талантливых инженеров на эти две области и предлагаем клиентам электрические внедорожники, коммерческие фургоны и пикапы".

В своих прогнозах Форд заявил, что компания собирается заработать от 8 до 9 млрд долларов скорректированной EBIT, включая неденежную прибыль в размере 900 млн долларов от инвестиций в Rivian.

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