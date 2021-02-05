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Финансовый рынок: ЦБ Индии сохранил ключевую ставку
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Финансовый рынок: ЦБ Индии сохранил ключевую ставку

Последним изменением базовой ставки было снижение на 40 базисных пунктов в мае 2019 года
Главный финансовый регулятор Индии принял решение сохранить свои ключевые процентные ставки на прежнем уровне, как и ожидалось, на первом заседании в текущем году по разработке денежно-кредитной политики.

Комитет по денежно-кредитной политике Резервного банка Индии единогласно проголосовал за сохранение программы репо на уровне 4,00 процента. Ставка обратного репо была оставлена на уровне 3,35 процента.

Последним изменением базовой ставки было снижение на 40 базисных пунктов в мае 2019 года, в результате чего совокупное снижение с февраля 2019 года составило 250 базисных пунктов.

Маржинальный постоянный механизм, или MSF, и ставка Резервного банка Индии сохранились на прежнем уровне 4,25 процента.

Губернатор Шактиканта Дас заявил, что Monetary Policy Committee единогласно решил продолжать проводить адаптивную денежно-кредитную политику до тех пор, пока это необходимо, по крайней мере, до конца текущего финансового года и в начале следующего, чтобы возобновить экономический рост страны.

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пятница 05.02.2021 | 08:32
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