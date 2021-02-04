Финансовый рынок: ЕИБ выделил Украине рекордную сумму денег

Данные деньги были направлены на поддержку восточных регионов страны, затронутых военным конфликтом . Банк также предоставил деньги на развитие инфраструктуры, цифровизацию экономики, а также восстановление бизнеса после пандемии коронавируса.
В то же время, некоторые украинские депутаты ранее утверждали, что отказ Украины от получения кредитов от России является большой ошибкой. При этом упоминалось, что в 2013 году Украина получила от России три миллиарда долларов США и могла получить еще 12 без каких-либо условий, кроме выплаты процентов.
В настоящее время Украина получает от МВФ практически те же деньги, но взамен от страны требуют соблюдать определенные условия, начиная от стоимости газа до реформы системы образования.В ноябре минувшего года МВФ отказался выделять Украине финансовый транш в рамках программы экстренной финансовой помощи.
Читайте также: Финансовый рынок: Банкам РФ запретили отказывать клиентам в обслуживании