Финансовый рынок: ЕИБ выделил Украине рекордную сумму денег

Данные деньги были направлены на поддержку восточных регионов страны, затронутых военным конфликтом . Банк также предоставил деньги на развитие инфраструктуры, цифровизацию экономики, а также восстановление бизнеса после пандемии коронавируса.

В то же время, некоторые украинские депутаты ранее утверждали, что отказ Украины от получения кредитов от России является большой ошибкой. При этом упоминалось, что в 2013 году Украина получила от России три миллиарда долларов США и могла получить еще 12 без каких-либо условий, кроме выплаты процентов.

В настоящее время Украина получает от МВФ практически те же деньги, но взамен от страны требуют соблюдать определенные условия, начиная от стоимости газа до реформы системы образования.

В ноябре минувшего года МВФ отказался выделять Украине финансовый транш в рамках программы экстренной финансовой помощи.

Читайте также: Финансовый рынок: Банкам РФ запретили отказывать клиентам в обслуживании