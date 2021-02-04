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Финансовый рынок: ЕИБ выделил Украине рекордную сумму денег
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Финансовый рынок: ЕИБ выделил Украине рекордную сумму денег

Данные деньги были направлены на поддержку восточных регионов страны, затронутых военным конфликтом
​Европейский инвестиционный банк выделил Украине рекордную сумму средств в размере более одного миллиарда евро в 2020 году. 

Данные деньги были направлены на поддержку восточных регионов страны, затронутых военным конфликтом . Банк также предоставил деньги на развитие инфраструктуры, цифровизацию экономики, а также восстановление бизнеса после пандемии коронавируса.

В то же время, некоторые украинские депутаты ранее утверждали, что отказ Украины от получения кредитов от России является большой ошибкой. При этом упоминалось, что в 2013 году Украина получила от России три миллиарда долларов США и могла получить еще 12 без каких-либо условий, кроме выплаты процентов. 

В настоящее время Украина получает от МВФ практически те же деньги, но взамен от страны требуют соблюдать определенные условия, начиная от стоимости газа до реформы системы образования.

В ноябре минувшего года МВФ отказался выделять Украине финансовый транш в рамках программы экстренной финансовой помощи.

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четверг 04.02.2021 | 21:55
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