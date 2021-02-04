МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Бюджет
Финансовый рынок: Европа может столкнуться с большими финансовыми потерями
logo

Финансовый рынок: Европа может столкнуться с большими финансовыми потерями

Специалисты отметили, что такое промедление может завершиться дополнительными расходами
​Низкие темпы вакцинации в Европе угрожают ее экономике существенными финансовыми потерями или даже экономическим провалом. К данному выводу пришли эксперты страховой компании Euler Hermes.

Специалисты отметили, что такое промедление может завершиться дополнительными расходами на сумму примерно 90 млрд долларов евро лишь в 2021 году. Такой убыток можно сравнить лишь с потерей 2 процентных пунктов ВВП.

В то же время стоимость закупки вакцины в четыре раза ниже данной цифры. Это означает, что один день, потраченный на вакцинацию может принести экономике четыре евро. 

Европа отстает по темпам восстановления от США. Это связано, помимо других причин, и с отставанием в вакцинации. Если такие темпы сохранятся, то выработать коллективным иммунитет удастся лишь к концу 2022 года, а не летом этого года как планировалось изначально.

Также эксперты отметили, что проблемы еврозоны растут ввиду политической неопределенности.

Читайте также: Фондовый рынок - Власти Китая хотят национализировать Alibaba и Ant Group

четверг 04.02.2021 | 20:31
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok