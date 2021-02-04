Финансовый рынок: Европа может столкнуться с большими финансовыми потерями

Специалисты отметили, что такое промедление может завершиться дополнительными расходами на сумму примерно 90 млрд долларов евро лишь в 2021 году. Такой убыток можно сравнить лишь с потерей 2 процентных пунктов ВВП.

В то же время стоимость закупки вакцины в четыре раза ниже данной цифры. Это означает, что один день, потраченный на вакцинацию может принести экономике четыре евро.

Европа отстает по темпам восстановления от США. Это связано, помимо других причин, и с отставанием в вакцинации. Если такие темпы сохранятся, то выработать коллективным иммунитет удастся лишь к концу 2022 года, а не летом этого года как планировалось изначально.

Также эксперты отметили, что проблемы еврозоны растут ввиду политической неопределенности.

Читайте также: Фондовый рынок - Власти Китая хотят национализировать Alibaba и Ant Group