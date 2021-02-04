Финансовый рынок: Компания Shell отчиталась о прибыли в IV квартале

Чистый убыток, приходящийся на долю акционеров, составил 4,01 млрд долларов по сравнению с прибылью в 965 млн долларов в прошлом году. Базовый убыток на акцию составил 0,52 доллара по сравнению с прибылью предыдущего года в 0,12 доллара.

Последние квартальные данные включают расходы на обесценение после налогообложения в размере 2,7 млрд долларов США и расходы в размере 1,1 млрд долларов США в основном из-за обременительных условий контрактов.

Скорректированная прибыль составила 393 млн долларов по сравнению с 2,93 млрд долларов в прошлом году. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,05 доллара по сравнению с 0,37 доллара годом ранее.

Общая выручка и прочие доходы упали до 45,03 млрд долларов с 85,07 млрд долларов в прошлом году. Общий объем продукции, доступной для продажи, снизился на 10% до 3,37 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 3,76 миллиона барр/сут в прошлом году.

Компания прогнозирует, что в первом I квартале суммарная разработка газа составит 900-950 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Сжижение СПГ составят 8,0-8,6 млн тонн.

Прогнозируется, что разработка составит ориентировочно 2400-2600 тысяч барр/сутки.

Кроме того, компания объявила о промежуточных дивидендах за IV квартал 2020 года в размере 0,1665 доллара на обыкновенную акцию А и обыкновенную акцию В.

Совет директоров ожидает, что промежуточные дивиденды за I квартал текущего года будут установлены в сумме 0,1735 доллара на акцию, что примерно на 4% больше дивидендов в долларах США за IV квартал прошлого года.

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