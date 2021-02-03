Финансовый рынок: ЦБ Таиланда сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Комитет по ДКП Банка Таиланда единогласно решил оставить процентную ставку на отметке в 0,50%. В мае 2020 года Центрорбанк страны опустил ставку на 0,25%.

Комитет подтвердил, что в случае необходимости будет применять дополнительные соответствующие инструменты ДКП для стабилизации экономики Тайланда.

MPC Таиланда ожидает, что рост экономики будет несколько ниже предыдущего прогноза. В банке отметили, что перспективы восстановления остаются весьма неопределенными, что в ближайшем времени будут завесить от ситуации с пандемией коронавируса и планов по ее сдерживанию.

Согласно прогнозам, общая инфляция вернется к целевому уровню в середине текущего года и будет оставаться близкой к нижней границе целевого диапазона в течение всего прогнозируемого периода.

По словам Гарета Лезера, экономиста Capital Economics, помимо слабой экономики у центрального банка существуют и другие основные проблемы — это сильная валюта и постоянная дефляция. Оба указывают на то, что процентные ставки останутся низкими в обозримом будущем.

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