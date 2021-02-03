Финансовый рынок: Компания Amazon отчиталась о прибыли в Q4

Amazon заявила, что ее основатель и гендиректор Джефф Безос покинет свою должность в III квартале и перейдет на пост исполнительного председателя. Энди Ясси, который в данное время руководит Amazon Web Services, собирается взять на себя управление компанией.

В четвертом квартале прибыль Amazon выросли до 7,22 млрд долларов или 14,09 долларов на акцию с 3,27 млрд долларов или 6,47 долларов на акцию в прошлом году. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали, что прибыль за квартал составит 7,23 доллара на акцию.

Продажи Amazon за квартал выросли на 44% до 125,55 млрд долларов с 87,44 млрд долларов в прошлом году. Эксперты прогнозировали данный показатель на уровне $ 119,70 млрд.

Продажи из Северной Америки подскочили на 40% до 75,35 млрд долларов с 53,67 млрд долларов в прошлом году, в то время как международные продажи выросли на 57% до 37,47 млрд долларов с 23,81 млрд долларов. Между тем, доходы Amazon Web Services, подразделения облачных услуг Amazon, поднялись на 28% до 12,74 млрд долларов с 9,95 млрд долларов.

В первом квартале компания ожидает, что объем продаж составит от 100 до 106 млрд долларов. Аналитики в настоящее время оценивают выручку в 95,69 млрд долларов.

В настоящее время акции Amazon торгуются на уровне 3380,00 долларов США.

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