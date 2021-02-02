Финансовый рынок: Инфляция в РФ будет на уровне 5,5%

Наибольший ценовой скачок обещает глава Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Н. Орлова. Она отмечает, что к такой ситуации приведет рост стоимости продуктов питания, который не может остановить правительство. Также на это повлияет курс рубля в начале текущего года. Многие компании могут начать закладывать его снижение в цены.

Лучше всего ситуация будет в сфере услуг, уровень инфляции составит 3,3%.

Центробанк сообщил о том, что ожидает уровень инфляции в размере 5% в первом квартале текущего года. Накануне стало известно о том, что ожидает довольно резкий рост цен на бытовую технику, одежду, обувь и ряд других товаров для перевозки которых используются морские контейнеры. Стоит отметить, что цена контейнеров выросла в несколько раз из-за их дефицита.

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