Стоимость биткоина: Илон Маск высказал свое мнение о биткоине

О других криптовалютах он ничего не сказал. Также Маск добавил, что ему следовало приобрести биткоин восемь лет тому.

Стоимость криптовалюты выросла с октября прошлого года примерно на 200%. В январе 2021 года глава Tesla разместил в своем Twitter-аккаунте хештег биткоина. После такой публикации курс криптовалюты вырос с 32 до 37 тысяч долларов. Это событие Маск также прокомментировал тем, что ему следует быть осторожным с высказываниями. До этого Маск называл криптовалюту несущественной.

В своей долгосрочной перспективе биткоин может превысить отметку в 50 тысяч долларов. Аналитики криптобиржи Luno и брокера OSK, полагают, что в ближайшие 10 лет популярность биткоина будет продолжать расти, а золото рискует разонравиться инвесторам в дальнейшей перспективе.

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