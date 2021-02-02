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Кипр прекратил выдачу "золотых паспортов"
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Кипр прекратил выдачу "золотых паспортов"

Некоторые кандидаты злоупотребляли данной схемой
​Власти Кипра отказались возвращаться к выдаче так называемых «золотых паспортов» в рамках программы гражданства в обмен на инвестицию, отмененной в 2020 году. Об этом сообщил президент страны Н. Анастасиадес.

По его словам, некоторые кандидаты злоупотребляли данной схемой. С 2013 по 2019 год Кипр получил более 9 млрд евро иностранных инвестиций благодаря этой программе. Такая схема часто использовалась для отмывания денег и беспрепятственного перемещения по Евросоюзу лиц, которые иначе никак не получили бы европейского гражданства из-за своего криминального прошлого либо по ряду других причин.

Наибольшей популярностью «золотой паспорт» пользовался у граждан России, Украины, Китая и Камбоджи. В 2020 году спикер парламента Кипра ушел в отставку после того, как его уличили в планах помочь нелегально получить паспорта нескольких людям, среди которых оказались осужденные ранее за преступления.

Услугой успело воспользоваться более трех тысяч человек. 

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вторник 02.02.2021 | 19:38
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