Кипр прекратил выдачу "золотых паспортов"

По его словам, некоторые кандидаты злоупотребляли данной схемой. С 2013 по 2019 год Кипр получил более 9 млрд евро иностранных инвестиций благодаря этой программе. Такая схема часто использовалась для отмывания денег и беспрепятственного перемещения по Евросоюзу лиц, которые иначе никак не получили бы европейского гражданства из-за своего криминального прошлого либо по ряду других причин.

Наибольшей популярностью «золотой паспорт» пользовался у граждан России, Украины, Китая и Камбоджи. В 2020 году спикер парламента Кипра ушел в отставку после того, как его уличили в планах помочь нелегально получить паспорта нескольких людям, среди которых оказались осужденные ранее за преступления.

Услугой успело воспользоваться более трех тысяч человек.

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