Финансовый рынок: Нефтекомпания BP завершила год с убытками

Такие плохие показатели были вызваны низкими ценами на нефть и газ, а также высоким уровнем списания расходов на разведку полезных ископаемых и снижением налоговых отчислений. В 2020 году добыча нефти компанией в 2020 году упала на 8,1% и достигла отметки в 3,4 млн баррелей в сутки.

В четвертом квартале прошлого года размер долга компании составил 39 млрд долларов. На долю компании в настоящее время приходится 877 тысяч баррелей нефти в сутки из объема добычи «Роснефти», что почти на 5% ниже, чем годом ранее.

Ранее сообщалось о том, что аналитики BP представили собственную оценку рыночных перспектив. Сообщается, что пик спроса на сырье уже пройден и вряд ли вернется к уровню того, который был до пандемии коронавируса.

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