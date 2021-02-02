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Финансовый рынок: Экономика Еврозоны сократилась почти на 7%
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Финансовый рынок: Экономика Еврозоны сократилась почти на 7%

Германия по-прежнему остается самой сильной экономикой еврозоны
​Ввиду ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, экономика Европы сократилась на 6,8%.

За минувший квартал 2020 года в странах ЕС усугубилась ситуация, связанная со здравоохранением. Германия и Франция вынуждена была снова вводить локдауны, а ужесточение социальных ограничений существенно отразилось на экономической ситуации.

Так, за последние три месяца 2020 года ВВП ЕС снизился на 0,7%. Ситуация также усугубляется тем фактом, что в новом году существенно выросло количество заражений новым штаммом коронавируса. 

Германия по-прежнему остается самой сильной экономикой еврозоны, но ее восстановление существенно затормозилось на фоне введения новых ограничений ввиду коронавируса. Согласно прогнозам, МВФ, экономика региона в этом году вырастет лишь на 4,2%.Уровень экономической активности замедлился в последнем квартале 2020 года и данная тенденция продолжится и в первой половине 2021 года. Евро вряд ли сможет вернуться к уровням 2019 года в этом году.

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вторник 02.02.2021 | 19:20
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