Финансовый рынок: Экономика Еврозоны сократилась почти на 7%

За минувший квартал 2020 года в странах ЕС усугубилась ситуация, связанная со здравоохранением. Германия и Франция вынуждена была снова вводить локдауны, а ужесточение социальных ограничений существенно отразилось на экономической ситуации.

Так, за последние три месяца 2020 года ВВП ЕС снизился на 0,7%. Ситуация также усугубляется тем фактом, что в новом году существенно выросло количество заражений новым штаммом коронавируса.

Германия по-прежнему остается самой сильной экономикой еврозоны, но ее восстановление существенно затормозилось на фоне введения новых ограничений ввиду коронавируса. Согласно прогнозам, МВФ, экономика региона в этом году вырастет лишь на 4,2%.Уровень экономической активности замедлился в последнем квартале 2020 года и данная тенденция продолжится и в первой половине 2021 года. Евро вряд ли сможет вернуться к уровням 2019 года в этом году.

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