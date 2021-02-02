Финансовый рынок: ExxonMobil получила годовой убыток

По данным агентства Bloomberg, компания понесла такие большие убытки на фоне коронавирусной пандемии и падения спроса на нефть, а также ввиду обесценивания активов в сфере добычи сланцевого газа. Также руководство ExxonMobil заверило инвесторов, что планирует продолжить выплачивать дивиденды.

Ранее стало известно, что в начале минувшего года компании Chevron и ExxonMobil ведут переговоры о слиянии бизнеса. В настоящее время рыночная капитализация обеих компаний составляет 190 млрд долларов и 164 млрд долларов соответственно.

Таким образом, если бы процедура объединения бизнесов состоялась, то данная сделка стала бы крупнейшей в истории. В настоящее время все переговоры прекращены, а представители компаний никак не комментируют данный вопрос.

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