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Финансовый рынок: ExxonMobil получила годовой убыток
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Финансовый рынок: ExxonMobil получила годовой убыток

В начале минувшего года компании Chevron и ExxonMobil ведут переговоры о слиянии бизнеса
​Крупнейший производитель нефти США – компания ExxonMobil – впервые за 40 лет получила годовой убыток. Объем убытков оценили в 22,4 млрд долларов. В 2020 году выручка снизилась почти на 31%, до 46,5 млрд долларов США.

По данным агентства Bloomberg, компания понесла такие большие убытки на фоне коронавирусной пандемии и падения спроса на нефть, а также ввиду обесценивания активов в сфере добычи сланцевого газа. Также руководство ExxonMobil заверило инвесторов, что планирует продолжить выплачивать дивиденды.

Ранее стало известно, что в начале минувшего года компании Chevron и ExxonMobil ведут переговоры о слиянии бизнеса. В настоящее время рыночная капитализация обеих компаний составляет 190 млрд долларов и 164 млрд долларов соответственно. 

Таким образом, если бы процедура объединения бизнесов состоялась, то данная сделка стала бы крупнейшей в истории. В настоящее время все переговоры прекращены, а представители компаний никак не комментируют данный вопрос.

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вторник 02.02.2021 | 19:04
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