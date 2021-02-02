Финансовый рынок: Шведские банки начали отказывать клиентам в выдаче кредитов

Так, к примеру, крупнейший банк Швеции Swedbank AB стал последним в стране, который ограничил кредитование на основе так называемых климатических критериев. Банк планирует предоставлять займы новым нефтегазовым проектам, также он прекратил выдавать деньги на добычу полезных ископаемых в Арктике.

В то же время, банк всегда открыт для тех проектов, которые хотят стать углеродно нейтральными. С момента подписания Парижского соглашения десять ведущих скандинавских банков предоставили кредиты компаниям и многочисленным проектам в сфере добычи угля, нефти и газа на сумму почти в 70 млрд долларов.

Европейские банки могут сыграть большую роль при переходе на углеродную нейтральность, поскольку предприятия по-прежнему получают около двух третей средств на собственные проекты от кредиторов.

Ранее норвежский пенсионный фонд отказался от размещения активов в тех компаниях, которые занимаются нефтедобычей и разведкой сырья.

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