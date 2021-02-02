Финансовый рынок: Ford инвестирует $1 млрд в свое предприятие в Южной Африке

Компания заявила, что возьмет на работу дополнительно 1200 сотрудников для обеспечения работоспособности увеличенного производства, в результате чего штат сотрудников в Южной Африке вырастет до 5 500 человек. Инвестиции также позволят создать около 10 000 новых рабочих мест в местной сети поставщиков Ford.

Общие инвестиции включают $686 млн на обширную модернизацию сборочного завода в Сильвертоне, которая увеличит объем производства и приведет к повышению качества автомобилей.

Ожидается, что сборочный завод Ford в Сильвертоне будет приносить доход, превышающий 1,1% валового внутреннего продукта Южной Африки.

Годовая установленная мощность завода в Сильвертоне увеличится до 200 000 автомобилей с 168 000. Пикап Ford Ranger будет производиться для внутреннего рынка и экспорта в более чем 100 стран мира. Завод также будет производить пикапы Volkswagen в рамках стратегического альянса Ford-VW.

Компания Ford построит новые центры модификации автомобилей и учебные центры — последние будут созданы для того, чтобы все сотрудники Ford обладали знаниями и навыками, необходимыми для максимального повышения эффективности усовершенствованных производственных мощностей в Сильвертоне.

Ford вложит $365 млн в в модернизацию оборудования на основных заводах-поставщиках компании.

"Сильвертоне" станет одним из первых заводов Ford в мире, получивших статус "Island Mode", и к 2024 году он станет полностью энергонезависимым и углеродно-нейтральным.

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