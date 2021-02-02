Финансовый рынок: Mitsubishi Electric отчиталась о прибыли в Q3

Прибыль до налогообложения увеличилась на 11% до 82,6 млрд иен, а операционная прибыль выросла на 12% до 76,3 млрд иен. Рост был в основном за счет увеличения в сегментах систем промышленной автоматизации, бытовой техники и энергетики и электрических систем.

Коэффициент операционной прибыли поднялся на 1,0% по сравнению с предыдущим годом до 7,4% в основном из-за изменения портфеля проектов и снижения затрат.

Выручка в третьем квартале снизилась на 3% по сравнению с прошлым годом до 1,04 трлн иен за счет снижения в сегментах информационных и коммуникационных технологий, энергетических и электрических систем и электронных устройств.

В своем прогнозе на 2021 финансовый год, компания ожидает, что чистая прибыль составит 145 млрд иен, операционная прибыль - 190 млрд иен, а выручка — 4,10 трлн иен.

Ранее компания ожидала, что относимая чистая прибыль составит 120 млрд иен, операционная прибыль — 150 млрд иен, а выручка — 4,05 трлн иен.

Mitsubishi Electric заявила, что пересмотр в сторону повышения отражает улучшение финансовых результатов, прежде всего, в сегментах систем промышленной автоматизации и бытовой техники, хотя влияние COVID-19 сохраняется.

В Японии акции Mitsubishi Electric торговались по 1 650 иен.

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