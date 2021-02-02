МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Банки
Финансовый рынок: ЦБ Австралии сохранил ключевую ставку на прежнем уровне
logo

Финансовый рынок: ЦБ Австралии сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Банк не планирует повышать процентные ставки до 2024 года
На своем заседании во вторник Центральный банк Австралии принял решение оставить ключевую процентную ставку без изменений и увеличил объем программы покупки активов.

Правление решило сохранить целевые показатели в 10 базисных пунктов для денежной процентной ставки и доходности 3-летних государственных облигаций Австралии, а также параметры механизма срочного финансирования.

При этом совет директоров расширил объем программы выкупа гособлигаций на сумму 100 миллиардов австралийских долларов, выпущенных правительством Австралии, штатами и территориями. Срок программы выкупа гособлигаций должен был завершиться в апреле, но эти дополнительные средства позволят производить и дальше выкуп в текущем объеме 5 миллиардов австралийских долларов в неделю.

Банк не планирует повышать процентные ставки до 2024 года.

Экономисты ожидают, что восстановление экономики продолжится, при этом главный сценарий предполагает рост ВВП Австралии на 3,5% как в 2021, так и в 2022 году. Прогнозируется, что к лету 2021 года ВВП вернется к уровню конца 2019 года.

Согласно прогнозам инфляция и заработная плата будут увеличиваться, но происходить это будет постепенно, и в ближайшие пару лет они останутся ниже 2%. В базовом выражении ожидается, что инфляция составит 1,25% в 2021 году и 1,5% в 2022 году.

Читайте также: Финансовый рынок: ЦБ Малайзии сохранил базовую ставку на прежнем уровне

вторник 02.02.2021 | 08:00
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok