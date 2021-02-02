Финансовый рынок: ЦБ Австралии сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Правление решило сохранить целевые показатели в 10 базисных пунктов для денежной процентной ставки и доходности 3-летних государственных облигаций Австралии, а также параметры механизма срочного финансирования.

При этом совет директоров расширил объем программы выкупа гособлигаций на сумму 100 миллиардов австралийских долларов, выпущенных правительством Австралии, штатами и территориями. Срок программы выкупа гособлигаций должен был завершиться в апреле, но эти дополнительные средства позволят производить и дальше выкуп в текущем объеме 5 миллиардов австралийских долларов в неделю.

Банк не планирует повышать процентные ставки до 2024 года.

Экономисты ожидают, что восстановление экономики продолжится, при этом главный сценарий предполагает рост ВВП Австралии на 3,5% как в 2021, так и в 2022 году. Прогнозируется, что к лету 2021 года ВВП вернется к уровню конца 2019 года.

Согласно прогнозам инфляция и заработная плата будут увеличиваться, но происходить это будет постепенно, и в ближайшие пару лет они останутся ниже 2%. В базовом выражении ожидается, что инфляция составит 1,25% в 2021 году и 1,5% в 2022 году.

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