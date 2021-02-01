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Финансовый рынок: Пенсионный фонд Норвегии перестал верить в нефть
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Финансовый рынок: Пенсионный фонд Норвегии перестал верить в нефть

Решение полностью отказаться от инвестирования в компании из данной отрасли также объясняется большими финансовыми потерями
​Норвежский пенсионный фонд, который является крупнейшим резервным фондом мира, перестал верить в нефть и отказался от активов в компаниях, которые занимаются разведкой полезных ископаемых.

Пенсионный фонд начал отказываться от нефти и газа еще три года тому. Тогда целью этих действий была диверсификация активов. Это необходимо было для того, чтобы сделать Норвегию одним из основных поставщиков газа в мире и довольно крупным игроком на рынке нефти.

Решение полностью отказаться от инвестирования в компании из данной отрасли также объясняется большими финансовыми потерями. По итогам 2020 года, нефтегазовые компании принесли фонду убыток в 10 млрд долларов.

В целом, 2020 год оказался одним из лучших за всю историю организации. Общая прибыль портфеля фонда достигла отметки 123 млрд долларов. Теперь вместо нефти и газа руководство фонда намерено увеличить инвестиции в возобновляемые источники энергии. Их доля в фонде, объем которого равен 1,3 трлн долларов, должна составить примерно 1%.

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понедельник 01.02.2021 | 22:04
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