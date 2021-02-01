Финансовый рынок: В США сообщают о негативных тенденциях для доллара

Об этом говорится в отчете Исследовательской службы конгресса США.

В документе говорится о том, что худшим для доллара будет то, что США могут столкнуться с экономическими последствиями, включая роста расходов по займам. Вашингтон все чаще использует доллар для того чтобы достичь внешнеполитических целей, включая ограничение доступа к американской национальной валюте и своим финансовым рынкам для России, Ирана и Венесуэлы.

Многие специалисты полагают, что ограничения могут привести к нежелательным последствиям для США, к примеру, ответным мерам со стороны государств. Ранее экс-глава Morgan Stanley предположил, что к концу текущего года курс доллара может снизиться. Основными предпосылками для этого может стать рост дефицита текущих операций на платежном балансе США.

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