Финансовый рынок: Серебро выросло в цене

Такой рост мог произойти из-за увеличения объема покупок частных инвесторов, которые перешли на драгоценные металлы. Ценовой рост начался еще в конце января 2021 года после того, как в сообществе Reddit появилось сообщение с призывом инвестировать в серебро.

Ранее стало известно, что такими спекулятивными покупками инвесторы добились роста акций компании GameStop, AMC, Nokia, Blackberry, которые раньше считались недооцененными. В результате таких скупок, акции компаний выросли в ценен в несколько раз, а некоторые фонды были вынуждены закрыть свои короткие позиции с убытками в несколько миллиардов долларов.

В то же время, сейчас вероятность, что индивидуальные трейдеры смогут добиться таких же результатов, крайне мала. Есть мнение, что рынок серебра не сможет долго удерживать внимание трейдеров.

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