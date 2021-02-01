Финансовый рынок: Сбер стал самым дорогим брендом среди банков

На втором месте оказался частный банк BCA с оценкой в 91,6 баллов. Российский Сбер совместно с индонезийским BCA имеют наивысший рейтинг бренда – ААА+.

Бренды оценивались по таким критериям, как корпоративная репутация, инвестиции в маркетинг, а также общая удовлетворенность персонала. Ранее в январе сообщалось, что корпорация Apple заняла первое место в списке самых дорогих брендов мира.

Данное событие произошло впервые с 2016 года. По данным сведениям, которые предоставили авторы рейтинга Brand Finance Global 500, компания была оценена почти в 264 млрд долларов США. В то же время, из-за коронавирусной пандемии многие бренды потеряли часть своей стоимости и опустились в рейтинге на несколько позиций.

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