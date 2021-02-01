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Финансовый рынок: Сбер стал самым дорогим брендом среди банков
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Финансовый рынок: Сбер стал самым дорогим брендом среди банков

Бренды оценивались по таким критериям, как корпоративная репутация, инвестиции в маркетинг, а также общая удовлетворенность персонала
​Сбер был признан самым сильным мировым брендом среди банков в 2021 году. Компания набрала 92 балла из 100 возможных по индексу Brand Streght Index (BSI) в рейтинге Brand Finance Banking 500.

На втором месте оказался частный банк BCA с оценкой в 91,6 баллов. Российский Сбер совместно с индонезийским BCA имеют наивысший рейтинг бренда – ААА+. 

Бренды оценивались по таким критериям, как корпоративная репутация, инвестиции в маркетинг, а также общая удовлетворенность персонала. Ранее в январе сообщалось, что корпорация Apple заняла первое место в списке самых дорогих брендов мира. 

Данное событие произошло впервые с 2016 года. По данным сведениям, которые предоставили авторы рейтинга Brand Finance Global 500, компания была оценена почти в 264 млрд долларов США. В то же время, из-за коронавирусной пандемии многие бренды потеряли часть своей стоимости и опустились в рейтинге на несколько позиций.

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понедельник 01.02.2021 | 20:15
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