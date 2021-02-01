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Финансовый рынок: Путин призвал защитить интересы россиян, которые играют на бирже
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Финансовый рынок: Путин призвал защитить интересы россиян, которые играют на бирже

Путин заявил, что на фоне спада ставок по депозитам становятся популярными другие формы вложений
​В. Путин призвал защитить финансы россиян, которые играют на бирже. Он сказал, что нужно снизить риски при инвестициях неквалифицированных инвесторов. Глава государства уверен, что это необходимо для того чтобы не допустить повторения ситуации с обманутыми дольщиками.

Путин заявил, что на фоне спада ставок по депозитам становятся популярными другие формы вложений, в частности такие как покупка ценных бумаг. Президент уверен, что нужно защитить интересы людей, которые вкладывают собственные деньги и не являются профессиональными инвесторами.

Закон, согласно которому инвесторы делятся на квалифицированных и неквалифицированных, был принят летом 2020 года Неквалифицированным будут недоступны определенные финансовые инструменты, к примеру, активы зарубежных компаний, которые входят в расчет как минимум одного зарубежного фондового индекса.

В январе 2021 года Центробанк ограничил россиян, которые не являются квалифицированными инвесторами и запретил им покупать сложные финансовые инструменты. В банке полагают, что такие операции сложные и инвесторы могут потерять свои деньги.

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понедельник 01.02.2021 | 19:54
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