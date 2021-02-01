Финансовый рынок: Путин призвал защитить интересы россиян, которые играют на бирже

Путин заявил, что на фоне спада ставок по депозитам становятся популярными другие формы вложений, в частности такие как покупка ценных бумаг. Президент уверен, что нужно защитить интересы людей, которые вкладывают собственные деньги и не являются профессиональными инвесторами.

Закон, согласно которому инвесторы делятся на квалифицированных и неквалифицированных, был принят летом 2020 года Неквалифицированным будут недоступны определенные финансовые инструменты, к примеру, активы зарубежных компаний, которые входят в расчет как минимум одного зарубежного фондового индекса.

В январе 2021 года Центробанк ограничил россиян, которые не являются квалифицированными инвесторами и запретил им покупать сложные финансовые инструменты. В банке полагают, что такие операции сложные и инвесторы могут потерять свои деньги.

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