Финансовый рынок: В третьем квартале доходы Ryanair сократились на 82%

Общий доход за третий квартал упал на 82% до 341,2 млн евро по сравнению с прошлым годом, так как трафик сократился на 78% до 8,1 млн. Группа зафиксировала расходы в размере 15 млн евро по хеджированию топлива и валюты в третьем квартале из-за продолжающихся ограничений на поездки, сокращения трафика в четвертом квартале и пересмотренного графика доставки самолетов.

В своем прогнозе ирландская компания заявила, что 2021 финансовый год по-прежнему будет самым сложным годом за 35-летнюю историю компании. В связи с недавними блокировками Covid и ограничениями на поездки по ЕС и Великобритании компания снизила свой прогноз движения на текущий финансовый год до 26 млн пассажиров.

Ryanair заявила, что данные по четвертому кварталу остаются ограниченными из-за неопределенных и постоянно меняющихся карантинных ограничений на поездки из-за Covid-19, ограничений европейских правительств и сроков развертывания вакцин в ЕС.​

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