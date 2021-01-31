Финансовый рынок: Банкам РФ запретили отказывать клиентам в обслуживании

Таким образом, кредитные организации не смогут блокировать переводы граждан даже в том случае, если у них нет документов, которые подтверждают законность денег. Исключениями в данном случае составят лишь обоснованное подозрение в отмывании средств либо финансировании терроризма. Отказ может быть одобрен лишь руководителем организации либо уполномоченным им лицом.

Ранее ЦБ и Минюст РФ снова начали обсуждать идею о введении запрета на перевод денег за пределы российской юрисдикции. Начиная с 2017 года большинство мошенников пользовались тем, что банки будут обязаны переводить средства исключительно по решению суда, даже если речь идет об отмывании денег. Стоит отметить, что преступники для вывода денег начали использовать исполнительные надписи нотариусов и решения комиссии по трудовым спорам.

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