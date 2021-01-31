Финансовый рынок: В России прогнозируют новый экономический кризис

Экономист отметил, что в ближайшее время ухудшение может произойти, поскольку на протяжении последних восьми лет фиксируется экономический спад. Россиянам он советует позаботиться о создании так называемой «подушки безопасности».

В то же время, другой экономист С. Жаворонков уверен, что ситуация будет разворачиваться в более оптимистичном русле. Он отмечает, что серьезный кризис без резкого спада цен на нефть является довольно маловероятным.

Ранее была информация о том, что пандемия коронавируса стала одним из самых мощных ударов по российскому федеральному бюджету с начала 21 века. Совокупный эффект пандемии превысил эффект кризисов 2008-2009 и 2014 годов, полагают эксперты.М. Хазин ранее работал в администрации бывшего президента РФ Б. Ельцина. В 1997 году главе государства был представлен доклад, в котором сообщалось о вероятности дефолта 1998 года. Стоит отметить, что в 1998 году кризис оказался одним из самых сложных в российской истории.

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