Финансовый рынок: Продажи Ericsson в IV квартале выросли на 5%

Отчетная операционная прибыль увеличилась до 11,0 млрд крон с 6,1 млрд крон в предыдущем году. Операционная прибыль без учета расходов на реструктуризацию составила 11,0 млрд крон по сравнению с 6,5 млрд крон в предыдущем году. Улучшение в основном было вызвано ростом валовой прибыли, а также снижением административных расходов.

Квартальные продажи выросли на 5% до 69,6 млрд крон с 66,4 млрд крон в предыдущем году. Продажи с поправкой на сопоставимые единицы и валюту выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном за счет продаж в Северо-Восточной Азии, Европе и Северной Америке.

Совет директоров предлагает годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 2,00 кроны на акцию за 2020 финансовый год по сравнению с 1,50 кроны на акцию, выплаченными в прошлом году. Дивиденды предлагается выплачивать двумя частями: 1,00 крона на акцию с датой регистрации 1 апреля 2021 года и 1,00 крона на акцию с датой регистрации 1 октября 2021 года.

Годовое Общее собрание акционеров состоится 30 марта 2021 года.

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