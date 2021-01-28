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Финансовый рынок: Фонд Black Rock призывает компании бороться с климатическими изменениями
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Финансовый рынок: Фонд Black Rock призывает компании бороться с климатическими изменениями

Глава фонда Л. Финк заявил, что изменения в инвестициях проходят быстрее, чем он этого ожидал
​Самая богатая в мире компания, фонд Black Rock, который контролирует активы более чем на сумму 8,7 трлн долларов, выдвинул ультиматум участникам рынка, которые не ведут борьба с климатическими изменениями.

Глава фонда Л. Финк заявил, что изменения в инвестициях проходят быстрее, чем он этого ожидал. Он полагает, что происходящие события являются началом длительного, но набирающего обороты климатического перехода.

По его словам, с января по ноябрь 2020 года финансовый приток в те фонды, которые делают ставку на устойчивое развитие, составил 228 млрд долларов, что вдвое больше, чем в 2019 году. Вскоре в мире практически не останется компаний, на бизнес-модель которой может повлиять данная ситуация. 

В связи с этим Black Rock вынуждена потребовать у получателей их денег делать все возможное для того чтобы снизить выбросы углекислого газа до нулевого уровня в 2050 году.

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четверг 28.01.2021 | 20:47
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