Финансовый рынок: ВВП США снизился на 3,5% в прошлом году

Экономика страны испытывает значительное падение впервые с начала мирового финансового кризиса 2008 года. В то время, ВВП упал на 2,5%. В четвертом квартале, согласно первоначальной оценке, ВВП вырос на 4% в годовом выражении. В третьем квартале вырос на рекордный показатель 33,1%. В первом квартале ВВП США сократился на 5%, а во втором также на рекордную сумму в 31,4%.

Ущерб США от коронавирусной пандемии оценивается примерно в 16 трлн долларов. Об этом заявил бывший министр финансов страны Л. Саммерс. Примерно половина данной суммы связывают с потерями ВВП в результате карантина и приостановкой работы некоторых секторов экономики.

Ранее Джо Байден подписал указ о прекращении выдачи новых лицензий на разработку нефтяных месторождений на государственных землях.

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