Финансовый рынок: Российские нефтекомпании увеличат запасы топлива

По его словам, есть определенная социально ориентированная позиция. В то же время, это означает, что рынок должен быть снабжен в любом случае. Ранее в январе сообщалось о том, что объем загрузки российских нефтеперерабатывающих заводов в 2020 году снизился до минимума за последние 10 лет.

Во многом, потребление топлива уменьшилось по причине введенных на фоне коронавирусной пандемии ограничений. Многие заводы, оставшись без заказов, вынуждены были уйти на длительные ремонтные работы.

В то же время, запасы бензина достигли минимума за последние шесть лет. По этой причине в Минэнерго порекомендовали всем нефтекомпаниям до маю этого года увеличить запасы на своих НПЗ как минимум до 1,8 млн тонн для того чтобы сохранить стабильную обстановку с обеспечением топливом.

Читайте также: Фондовый рынок - Власти Китая хотят национализировать Alibaba и Ant Group